Пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон поделился своим мнением о предстоящем Гран-при Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на bigmir.net.

""Ferrari" были хороши на прямых - они выигрывали по четыре десятые, однако после проигрывали в поворотах.

Будет интересно посмотреть, как долго они будут придерживаться такой стратегии. В некоторых местах это будет здорово для них, например в Баку. Думаю, эта гонка может быть для них хорошей. На других трассах они могут не получить такое преимущество.

Впереди большая гонка, серьезная борьба. Не знаю, где был в Китае "Red Bull", но "Ferrari" были недалеко. Не думаю, что в Баку мы сможем обеспечить себе отрыв, какой смогли оформить в Китае. В любом случае, мы действуем как команда и должны продолжать в том же духе", - приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Напомним, Гран-при Азербайджана состоится 28 апреля в Баку.