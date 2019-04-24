Льюис Хэмилтон: Трасса в Баку хорошо подходит "Ferrari"
Пилот команды "Mercedes" Льюис Хэмилтон поделился своим мнением о предстоящем Гран-при Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на bigmir.net.
""Ferrari" были хороши на прямых - они выигрывали по четыре десятые, однако после проигрывали в поворотах.
Будет интересно посмотреть, как долго они будут придерживаться такой стратегии. В некоторых местах это будет здорово для них, например в Баку. Думаю, эта гонка может быть для них хорошей. На других трассах они могут не получить такое преимущество.
Впереди большая гонка, серьезная борьба. Не знаю, где был в Китае "Red Bull", но "Ferrari" были недалеко. Не думаю, что в Баку мы сможем обеспечить себе отрыв, какой смогли оформить в Китае. В любом случае, мы действуем как команда и должны продолжать в том же духе", - приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Напомним, Гран-при Азербайджана состоится 28 апреля в Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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