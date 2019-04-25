Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана
25 апреля 2019 11:02 165
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от Гран-при Азербайджана, который пройдет в Баку с 26 по 28 апреля, передает Day.Az со ссылкой на matchtv.ru.
- Это отличная трасса, но в последнее время у меня были на ней проблемы, особенно в прошлом году, - сказал Хэмилтон. - Будет интересно. Я отправляюсь туда с необходимым настроем и понимаю, что должен выступить лучше. В прошлом году мне повезло и я выиграл, хотя ехал не слишком быстро. Я ожидаю, что Вальттери [Боттас] и "Феррари" покажут хорошую скорость.
Напомним, после трех гонок сезона-2019 "Мерседес" возглавляет Кубок конструкторов со 130 очками, а "Феррари", набрав 73 очка, идет на втором месте.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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