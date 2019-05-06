Американский боец смешанного стиля (MMA) Рэймонд Дэниэлс нокаутировал Уилкера Барруша из Сан-Томе и Принсипи на турнире Bellator. Видео появилось в Twitter-аккаунте ESPN.

39-летний Дэниэлс сделал вертушку на 720 градусов (два полных оборота вокруг себя) и нанес удар сопернику кулаком справа в ухо. После этого Барруш не смог подняться.

До 2015 года американский боец занимался кикбоксингом, где в 38 поединках одержал 35 побед (из них 22 нокаутом). Затем Дэниэлс переключился на MMA. В его активе одна победа и одно поражение, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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