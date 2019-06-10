Бывший защитник английского "Тоттенхэма", а также главный тренер лондонского "Лейтон Ориент" Джастин Эдинбург умер 8 июня. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

3 июня специалист пережил остановку сердца, после чего был госпитализирован. Врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Эдинбург умер в возрасте 49 лет.

Наставник "Лейтон Ориент" работал в клубе с 2017 года. Под его руководством лондонцы смогли выиграть Национальную лигу, выйдя в четвертый по силе дивизион чемпионата Англии.

У Эдинбурга было двое детей от его жены Керри.

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