В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Своих соперников узнали "Нефтчи" и "Сабаил", которые были "сеяными".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди пяти потенциальных соперников "Нефтчи" были "Хайбернианс" (Мальта), "Ружомберок" (Словакия), "Академия Пандев" (Македония), "Сперанца" (Молдова) и "Зета" (Черногория).

В итоге "Нефтчи" сыграет с молдаванами. Первая игра должная состояться в Баку 11 июля, ответная - 18 июля в гостях.

В списке возможных оппонентов "Сабаила" были шесть команд: "Университатя Крайова" (Румыния), "Бальцан" (Мальта), "Лячи" (Албания), "Шкупи" (Македония), "Петрокуб" (Молдова) и "Нарва" (Эстония).

В результате "Сабаилу" досталась "Университатя". И в этой паре, согласно жребию, азербайджанская команда должна провести первый матч дома.

Возможно, УЕФА изменит дату или место проведения первого матча с участием "Нефтчи" или "Сабаила", чтобы две азербайджанские команды не играли в Баку в один день.

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