Друг легенды мирового футбола Диего Марадоны Матиас Морлаопроверг появившуюся информацию, что у бывшего футболиста выявлены симптомы болезни Альцгеймера. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хочу прояснить появившуюся информацию, согласно которой у Диего Марадоны диагностированы признаки болезни Альцгеймера. Все проведенные медицинские исследования не дали никаких подтверждений этим слухам. Эта информация только вредит Диего.

Я снова прошу, чтобы все, кому небезразличен Марадона, ценили то, что он делает для нас. Мы должны оказать ему поддержку, а не демонстрировать недовольство и разоблачение в СМИ", - приводит слова Морлы El Mundo Deportivo.

В ближайшее время в Аргентине Марадона перенесет операции на колене и плече. Из-за проблем со здоровьем он не смог посетить Кубок Америки, который проходит в Бразилии.

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