Руководство "Пари-Сен-Жермен" предложило мадридскому "Реалу" купить бразильского нападающего Неймара. Об этом в субботу сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Испанское издание уточняет, что парижане уже дважды обращались к боссам сливочных по этому вопросу. Оба раза в "Реале" отказывались от предложения. Уточняется, что руководство "королевского клуба" было заинтересовано в приобретении Неймара, но впоследствии изменило решение.

26 июня сообщалось, что Неймар уведомил ПСЖ о намерении покинуть клуб. Футболист также дал понять, что испанская "Барселона" - единственная команда, где он собирается играть. За день до этого Sport.es опубликовал статью, где сообщалось, что каталонцы договорились об условиях личного контракта с 27-летним бразильцем.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили "Барселоне" рекордную сумму - 222 миллиона евро. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.

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