Румынская боец смешанного стиля (MMA) Анна Мария Паль одержала победу над иранской спортсменкой Самерех Киани на турнире Real Xtreme Fighting 35 в Румынии, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Поединок возглавил турнир, который прошел 23 сентября. Бой между Паль и Киани продлился всего десять секунд. Румынке удалось поймать соперницу на удушающий прием и завершить его стоя.

После того, как Киани потеряла сознание, рефери остановил поединок. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Jolassanda.

Для иранской спортсменки выступление на RXF стало дебютом в MMA. У Паль до боя на счету была одна победа и одно поражение.

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