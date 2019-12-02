Боец смешанного стиля (MMA) Маркос Тайландеш нокаутировал соперника ударом ногой в голову на турнире SFT в Бразилии. Видео нокаута опубликовал пользователь Jolassanda в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Мертв! Нокаут в исполнении Тайландеша", - добавил автор поста в видео. Бой состоялся 30 ноября. Тайландеш одержал победу над Луаном Соарешем в первом бою вечера.

17 ноября появилось видео, где ветеран Абсолютного бойцовского чемпионата Росс Пирсон был нокаутирован после попадания в голову. Его сопернику удался удар под названием "раскат грома".

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