Технический директор "Болоньи" Уолтер Сабатини прокомментировал информацию о возможном переходе игрока команды Риккардо Орсолини в свой прежний клуб "Ювентус" за 25 миллионов евро. Летом 2019 года он был продан в "Болонью" за 15 миллионов евро, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

"Он стоит не менее 70 миллионов евро. В процессе переговоров мы говорили с "Ювентусом" о возможном обратном выкупе, но этот пункт никогда не записывался официально.

На данный момент немыслимо, чтобы его могли продать за цифры, которые были упомянуты в СМИ. Мы обсудим это с "Ювентусом", чтобы все были довольны ситуацией. Если игрок уйдет, нам потребуется компенсация. В любом случае, мы не думаем о его уходе в данный момент", - приводит слова Сабатини ETV.

23-летний Орсолини в текущем сезоне провел 23 матча в чемпионате Италии, в которых забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.