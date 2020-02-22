Азербайджанский боец ММА Вугар Керамов успешно дебютировал на турнире Rizin-21.

Как передает Day.Az, 28-летний спортсмен в рамках турнира в японском городе Хамамацу одолел представителя острова Гуам (США) Кайла Агуона.

Несмотря на разбитую во время боя бровь, В.Керамов был объявлен победителем единогласным решением судей.

Эта победа стала 15-й по счету в его профессиональной карьере в MMA и 11-й, одержанной подряд.

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