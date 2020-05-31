Обнародована дата возобновления Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее решение было принято на заседании, проведенном сегодня в АФФА.

В заседании приняли участие исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов, президент ПФЛ Рамин Мусаев, руководители клубов Премьер-лиги и главврач АФФА Вячеслав Хоменко.

После выступления представителей клубов Премьер-лиги по вопросам повестки заседания главврач АФФА Вячеслав Хоменко рассказал о важности соблюдения санитарно-гигиенических правил и проведения тестов на COVİD-19 в нынешней ситуации. После подробных обсуждений была достигнута договоренность по следующим вопросам:

1. Возобновить с 1 июня 2020 года тренировки клубов Премьер-лиги, 21 июня - игры Премьер-лиги и Кубка Азербайджана;

2. Перед возобновлением Премьер-лиги футболисты и тренеры клубов должны в обязательном порядке сдать тест на "COVID-19". В дальнейшем решение о повторном тестировании каждый клуб может принять самостоятельно;

3. Календарь игр Премьер-лиги и кубка будет составлен ПФЛ и в ближайшие дни отправлен клубам;

4. Если после возобновления игр тесты кого-либо из футболистов или тренеров на "COVID-19" дадут положительный результат, то АФФА после переговоров с соответствующими госструктурами будет действовать в соответствии с инструкциями;

5. ПФЛ и клубы обсудят вопрос включения соответствующих пунктов в связи с пандемией "COVID-19" в контракты, подписанные футболистами с клубами.