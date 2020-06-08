Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира - список
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал на официальном сайте рейтинг самых дорогих футболистов мира, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Первое место в списке занимает нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе, стоимость которого оценивается в €259,2 млн. Вторую строчку занял форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (€194,7 млн), третьим стал полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (€179,1 млн).
Капитан "Барселоны" Лионель Месси (€100,1 млн) занял 22-е место, а форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (€62,8 млн) - 70-е.
Ранее легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал пять игроков, за которыми следит.
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