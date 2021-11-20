Чемпионат мира в Баку: спортсменка из Великобритании завоевала "золото" на акробатической дорожке

Гимнастка из Великобритании Меган Кили с результатом 67.800 балла завоевала золотую медаль 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке среди женщин, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряную медаль завоевала Люси Тумоин, представляющая Францию (66.800 балла), "бронза" досталась гимнастке из Бельгии Тахине Питерс (66.500 балла).

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на чемпионате мира представляет Михаил Малкин (тамблинг).

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.