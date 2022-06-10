Завершилась первая тренировочная сессия пилотов «Формулы-1» в Баку

Завершилась первая тренировочная сессия пилотов "Формулы-1" на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Day.Az, в тройке лидеров пилоты команд "Red Bull" и "Ferrari".

Так, первым достиг финишной черты Серхио Перес из команды "Red Bull". На втором месте Шарль Леклер из команды "Ferrari", на третьем - Макс Верстаппен из "Red Bull".

Отметим, что вторая тренировочная сессия начнется в 18:00.