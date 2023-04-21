Результаты выступления азербайджанских граций в квалификации первого дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку

Азербайджанские грации Зохра Агамирова и Алина Гезалова выступили в квалификации в ходе первого дня соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, проходящего в Национальной арене гимнастики в Баку, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

В программе упражнений с обручем Зохра Агамирова получила от судей 29.750 балла, выступление Алины Гезаловой оценено в 27.300 балла. На данный момент в программе упражнений с обручем Зохра Агамирова занимает второе промежуточное место, Алина Гезалова - пятое промежуточное место.

За композицию с мячом результат Агамировой составил 32.000 балла, на данный момент соревнований она расположилась на первом промежуточном месте, а Гезалова результатом 30.950 балла занимает третье промежуточное место.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.