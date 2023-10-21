Пропавший в Швеции нападающий Милана нашелся
Пропавший нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Эмиль Робак, который пропал в Швеции, вышел на связь.
Как передает Day.Az, об этом пишет издание Expressen.
"Я встретился с ним в четверг, так что все под контролем. Больше мы ничего об этом инциденте говорить не будем", - заявил спортивный директор футбольного клуба "Норрчёпинг" Тони Мартинссон, за который Робак выступает в аренде.
Напомним, что футболист пропал две недели назад. Все это время он не появлялся на тренировках и не связывался с родственниками. Где Робак был все это время и почему никого не предупредил о своей отлучке не раскрывается.
Эмиль Робак сейчас является "арендованным" игроком клуба "Норрчёпинг". Его контракт с шведской командой истекает уже в ноябре 2023 года.
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