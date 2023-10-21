Пропавший в Швеции нападающий Милана нашелся

Пропавший нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Эмиль Робак, который пропал в Швеции, вышел на связь.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Expressen.

"Я встретился с ним в четверг, так что все под контролем. Больше мы ничего об этом инциденте говорить не будем", - заявил спортивный директор футбольного клуба "Норрчёпинг" Тони Мартинссон, за который Робак выступает в аренде.

Напомним, что футболист пропал две недели назад. Все это время он не появлялся на тренировках и не связывался с родственниками. Где Робак был все это время и почему никого не предупредил о своей отлучке не раскрывается.

Эмиль Робак сейчас является "арендованным" игроком клуба "Норрчёпинг". Его контракт с шведской командой истекает уже в ноябре 2023 года.