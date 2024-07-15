https://news.day.az/sport/1674917.html Назван лучший футболист Евро-2024
Назван лучший футболист Евро-2024
Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри признан лучшим игроком прошедшего Евро-2024.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте УЕФА.
Испания в финальном матче турнира обыграла Англию со счетом 2:1.
Родри вышел в стартовом составе во всех семи матчах сборной Испании на турнире, кроме одной. Игрок "Манчестер Сити" был среди авторов голов в 1/8 финала с Грузией (4:1).
В финале Родри из-за травмы был вынужден покинуть поле в перерыве.
На Евро-2020 лучшим игроком Евро был итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
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