Азербайджанские волейболисты тренируются на турецком побережье

Сборные Азербайджана по пляжному волейболу отправились в Аланию (Турция).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши мужская и женская сборные проведут сборы в соседней стране.

Подготовка будет организована совместно с немецкими, австрийскими и турецкими волейболистами. Девушки будут тренироваться под руководством российского специалиста Игоря Олефира, а юношей будет тренировать латвийский специалист Атварс Вильде, недавно подключившийся к команде.

Отметим, что сборы продлятся до 22 ноября.