https://news.day.az/sport/1705654.html Азербайджанские волейболисты тренируются на турецком побережье Сборные Азербайджана по пляжному волейболу отправились в Аланию (Турция). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши мужская и женская сборные проведут сборы в соседней стране. Подготовка будет организована совместно с немецкими, австрийскими и турецкими волейболистами.
Азербайджанские волейболисты тренируются на турецком побережье
Сборные Азербайджана по пляжному волейболу отправились в Аланию (Турция).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наши мужская и женская сборные проведут сборы в соседней стране.
Подготовка будет организована совместно с немецкими, австрийскими и турецкими волейболистами. Девушки будут тренироваться под руководством российского специалиста Игоря Олефира, а юношей будет тренировать латвийский специалист Атварс Вильде, недавно подключившийся к команде.
Отметим, что сборы продлятся до 22 ноября.
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