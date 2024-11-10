https://news.day.az/sport/1705821.html Победная серия команды Джошгуна Команда азербайджанского футболиста Джошгуна Диниева стала лидером 1-й лиги Турции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Бандырмаспор", за который он выступает, завершил 12-й тур победой. Команда Джошгуна встречалась на своем поле с "Болуспором".
Победная серия команды Джошгуна
Команда азербайджанского футболиста Джошгуна Диниева стала лидером 1-й лиги Турции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Бандырмаспор", за который он выступает, завершил 12-й тур победой.
Команда Джошгуна встречалась на своем поле с "Болуспором". Представитель Бандырмы, забивший по 1 голу в каждом тайме, в 4-й раз подряд покинул поле с 3 очками. Диниев, находившийся в стартовом составе, был заменен на 68-й минуте.
Отметим, что "Бандырмаспор", сыгравший на игру больше, чем конкуренты, находится на лидирующей позиции с 24 очками. Команда опережает ближайших преследователей на 2 очка.
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