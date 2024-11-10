Победная серия команды Джошгуна

Команда азербайджанского футболиста Джошгуна Диниева стала лидером 1-й лиги Турции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Бандырмаспор", за который он выступает, завершил 12-й тур победой.

Команда Джошгуна встречалась на своем поле с "Болуспором". Представитель Бандырмы, забивший по 1 голу в каждом тайме, в 4-й раз подряд покинул поле с 3 очками. Диниев, находившийся в стартовом составе, был заменен на 68-й минуте.

Отметим, что "Бандырмаспор", сыгравший на игру больше, чем конкуренты, находится на лидирующей позиции с 24 очками. Команда опережает ближайших преследователей на 2 очка.