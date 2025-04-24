Фитнес-тренер оценил эффективность прогулок для похудения

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский оценил возможность похудеть с помощью прогулок.

Как передает Day.Az, его комментарий приводит "Москва 24".

По словам специалиста, мнение о том, что прогулки по 25-30 минут несколько раз в неделю помогают похудеть, крайне ошибочно. Каневский отметил, что для уменьшения веса необходимо заставить жир сгорать, что возможно во время бега или спортивной ходьбы.

"Конечно, если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете. Скорее просто сильно устанете", - резюмировал тренер.