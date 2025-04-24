https://news.day.az/sport/1747499.html Фитнес-тренер оценил эффективность прогулок для похудения Фитнес-эксперт Эдуард Каневский оценил возможность похудеть с помощью прогулок. Как передает Day.Az, его комментарий приводит "Москва 24". По словам специалиста, мнение о том, что прогулки по 25-30 минут несколько раз в неделю помогают похудеть, крайне ошибочно.
Фитнес-тренер оценил эффективность прогулок для похудения
Фитнес-эксперт Эдуард Каневский оценил возможность похудеть с помощью прогулок.
Как передает Day.Az, его комментарий приводит "Москва 24".
По словам специалиста, мнение о том, что прогулки по 25-30 минут несколько раз в неделю помогают похудеть, крайне ошибочно. Каневский отметил, что для уменьшения веса необходимо заставить жир сгорать, что возможно во время бега или спортивной ходьбы.
"Конечно, если гулять целый день и наматывать километры, расход калорий действительно будет хорошим. Но это не значит, что вы похудеете. Скорее просто сильно устанете", - резюмировал тренер.
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