Тренер раскрыл позволивший ему похудеть на 30 кг завтрак

Фитнес-тренер Росс Котрон, который раньше имел лишний вес, раскрыл секрет, позволивший ему похудеть.

Как передает Day.Az, его слова приводит Daily Mail.

Мужчина утверждает, что не отказывался от фастфуда и не сидел на строгих диетах и при этом за год похудел на 30 килограммов. Он утверждает, что это произошло благодаря правильному завтраку, состоящему из трех яиц.

"В такой порции содержится 20 граммов белка, что составляет половину суточной нормы женщины и треть для мужчины", - объяснил Кортон.

Он добавил, что для фигуры нет разницы по какому рецепту готовить яйца: он их ест вареными, жареными, добавляет сыр, мясо и овощи. Фитнес-тренер убежден, что вес уходит из-за того, что яйца хорошо утоляют голод и после них долго не хочется есть.

Мужчина добавил, что в процессе похудения полностью исключил пиццу и пиво, но в его рационе остаются гамбургеры и шампанское.