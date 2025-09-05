Фитнес-инструктор назвала понижающие тревогу тренировки

На психическое состояние воздействует три основных механизма воздействия физических нагрузок.

Как передает Day.Az, о том, как фитнес помогает в борьбе с тревожностью, "Известиям" рассказала мастер-тренер направления групповых программ XFIT Анастасия Юркова.

Во-первых, во время тренировок вырабатываются эндорфины, дофамин и серотонин - химические вещества, которые естественным образом улучшают настроение и снижают уровень тревоги. Во-вторых, физические нагрузки помогают снизить уровень кортизола и адреналина - гормонов стресса, которые часто вызывают чувство тревоги и беспокойства. В-третьих, занятия фитнесом способствуют переключению внимания с тревожных мыслей на настоящее состояние, что особенно важно для людей, склонных к чрезмерному обдумыванию прошлого или будущего.

"Что касается конкретных видов тренировок, то для выработки эндорфинов особенно эффективны длительные аэробные нагрузки средней интенсивности, такие как бег, плавание или велоспорт, продолжительностью от 30 до 45 минут. Для снижения уровня кортизола и адреналина хорошо подходят интенсивные силовые и интервальные тренировки, а также занятия с элементами единоборств", - указала Юркова.

Эффект отвлечения и осознанности достигается как через мягкие практики, такие как йога и дыхательные упражнения, так и через интенсивные тренировки, в зависимости от индивидуальных особенностей нервной системы.

Эксперт подчеркнула важность регулярности тренировок и адекватного восстановления. Слишком интенсивные и изматывающие нагрузки без должного отдыха могут, наоборот, повысить уровень кортизола и усилить тревогу.

Для достижения наилучших результатов тренер порекомендовала комбинировать аэробные тренировки средней интенсивности три-четыре раза в неделю, силовые или функциональные занятия два-три раза в неделю и ежедневные практики на расслабление, такие как растяжка или дыхательные упражнения.

Кумулятивный эффект от таких занятий проявляется через две-четыре недели, хотя мгновенное улучшение состояния наблюдается уже после каждой тренировки благодаря выбросу эндорфинов и снижению уровня гормонов стресса.