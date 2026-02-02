Самое необычное извинение

Звезда сборной Японии по волейболу Юдзи Нисида вновь умилил всех своим жестом во время разминки. Спортсмен случайно попал мячом прямо в стюарда. Нисида сразу исправил ситуацию - он мгновенно проскользил по площадке и буквально "приземлился" у ног девушки. Затем он начал просить прощения, передает Day.Az.



Зрители растрогались, соцсети умиляются, а сама пострадавшая получила, пожалуй, самые яркие извинения в своей карьере.