https://news.day.az/sport/1813610.html Самое необычное извинение - ВИДЕО Звезда сборной Японии по волейболу Юдзи Нисида вновь умилил всех своим жестом во время разминки. Спортсмен случайно попал мячом прямо в стюарда. Нисида сразу исправил ситуацию - он мгновенно проскользил по площадке и буквально "приземлился" у ног девушки. Затем он начал просить прощения, передает Day.Az.
Звезда сборной Японии по волейболу Юдзи Нисида вновь умилил всех своим жестом во время разминки. Спортсмен случайно попал мячом прямо в стюарда. Нисида сразу исправил ситуацию - он мгновенно проскользил по площадке и буквально "приземлился" у ног девушки. Затем он начал просить прощения, передает Day.Az.
Самое необычное извинение - ВИДЕО
Звезда сборной Японии по волейболу Юдзи Нисида вновь умилил всех своим жестом во время разминки. Спортсмен случайно попал мячом прямо в стюарда. Нисида сразу исправил ситуацию - он мгновенно проскользил по площадке и буквально "приземлился" у ног девушки. Затем он начал просить прощения, передает Day.Az.
Зрители растрогались, соцсети умиляются, а сама пострадавшая получила, пожалуй, самые яркие извинения в своей карьере.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре