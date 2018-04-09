Фабио Капелло завершил карьеру тренера

Итальянский футбольный специалист Фабио Капелло завершает свою деятельность в качестве тренера и продолжит работать комментатором, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"Я уже имел опыт работы со сборными Англии и России, хотел попробовать еще раз поработать с клубом. "Цзянсу Сунин" - мой последний футбольный опыт. Я сделал все, что хотел и доволен этим. Теперь я хочу попробовать себя в роли комментатора и добиться чего-то в этой роли", - цитирует 71-летнего специалиста портал Rai Sport.

Данный ответ он дал на вопрос о перспективах возглавить сборную Италии, которая осталась без главного тренера после неудачи в отборочной кампании ЧМ-2018.

Капелло в качестве тренера работал с "Миланом", "Реалом", "Ромой", "Ювентусом", а также сборными Англии и России. Последним клубом в его тренерской карьере стал китайский "Цзянсу Сунин", который он покинул в конце марта 2018 года.

Со сборной Англии он работал с 2008 по 2012 год, с национальной командой России - с 2012 по 2015 год. Ему удалось вывести российскую команду на чемпионат мира-2014, но там она не смогла пробиться в плей-офф.

Капелло семь раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза завоевывал Суперкубок Италии, становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также два раза праздновал победу в национальном первенстве Испании. В 2013 году он введен в Зал славы итальянского футбола.

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