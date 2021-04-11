Турция опровергла сообщения об изменениях правил въезда из России

Турецкие власти не вводили дополнительные требования к ПЦР-тестам на коронавирус, необходимым для въезда в страну. Об этом сообщается в Twitter управления гражданской авиации Турции, передает Day.Az со ссылкой на РБК.



В ведомстве указали, что в российских СМИ и социальных сетях появилась информация, что у граждан России при въезде в Турцию будут запрашивать специальные ПЦР-тесты.



"Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, продолжается предыдущая практика", - говорится в сообщении.

Также управление гражданской авиации опровергло сообщения о приостановке авиарейсов между Турцией и Россией. Москва уведомила Анкару, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов, отметили в ведомстве.



О новых требованиях к ПЦР-тестам для въезда в Турцию сообщал, в частности, "Вестник АТОР". По информации издания, власти республики начали требовать результаты тестов на коронавирус только в бумажном виде и обязательно с синей печатью.



В свою очередь источник РБК сообщил, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 обсудит вопрос ограничения полетов в Турцию. По его словам, эта мера направлена на то, чтобы не допустить завоза в Россию новых штаммов коронавируса.

