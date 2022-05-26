Авиабилеты и туры в Черногорию - что входит и цены
Depozit faizini öncədən al!

Прямые рейсы из Баку в Черногорию будут запущены 30 июня. Билеты уже поступили в продажу и пока цена приемлемая. Это отличная возможность, особенно для тех, кто не планирует свой отпуск заранее.

Мы постараемся найти ответы на эти вопросы: какие цены, что включено, когда первый рейс.

По данным PashaTravel, цены на раннее бронирование следующие:

Направление

Включено

 Цена

Баку-Тиват-Баку

Даты:

с 30 июня

(7 ночей / 8 дней)
  • Авиабилет (Баку-Тиват-Баку)
  • Поселение
  • Завтрак
  • Трансфер
  • Страховка

Примечание: цена на 1 человека в двухместном номере.

Sara apartments 3* - 739 евро

Dania apartments 3* - 740 евро
     

Баку-Тиват-Баку

Даты:

с 30 июня

(7 ночей / 8 дней)
  • Авиабилет (Баку-Тиват-Баку)
  • Поселение
  • Завтрак
  • Трансфер
  • Страховка
Примечание: цена на 1 человека в двухместном номере.

Fineso hotel 4* - 835 евро

Moskva hotel 4* - 1008 евро
     

Баку-Тиват-Баку

Даты:

с 30 июня

(7 ночей / 8 дней)
  • Авиабилет (Баку-Тиват-Баку)
  • Поселение
  • Завтрак
  • Трансфер
  • Страховка
Примечание: цена на 1 человека в двухместном номере.

Maestral hotel 5* - 1842 евро

Regent hotel 5* - 2106 евро

Для удобства наших читателей приведем следующий пример. Например, допустим, что цены на 2 взрослых в 4-звездочном отеле на 21.07-28.07 следующие:

Направление

Включено

Цена

Баку-Тиват-Баку         

отель+питание (BB-завтрак)        

+авиабилет+тансфер+страховка

Hotel Magnolia 4*

Standard-2063 евро

Hotel Pine 4*

Dbl Studio-2172 евро

Hotel Helada 4*

Standard-2172 евро

Hotel Astoria Tivat 4*

Standard-2242 евро

Имейте в виду, что пока рейсы только запускаются, цены дешевле, а по мере роста спроса они будут расти.

Отметим, что в Черногорию запущены чартерные рейсы, а рейсы по маршруту Баку-Тиват-Баку будут выполняться каждый четверг с 30 июня по 1 сентября. Одним из основных моментов является то, что для поездки из Баку в Черногорию не требуется виза.

Тем, кто собирается воочию увидеть красоты Черногории и планирует индивидуальные путешествия, предлагаем прочитать статью по этой ссылке.

AviaTravel

Больше новостей о туризме и авиации на www.aviatravel.az