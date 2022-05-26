Авиабилеты и туры в Черногорию - что входит и цены
Прямые рейсы из Баку в Черногорию будут запущены 30 июня. Билеты уже поступили в продажу и пока цена приемлемая. Это отличная возможность, особенно для тех, кто не планирует свой отпуск заранее.
Мы постараемся найти ответы на эти вопросы: какие цены, что включено, когда первый рейс.
По данным PashaTravel, цены на раннее бронирование следующие:
|Направление
|
Включено
|Цена
|
Баку-Тиват-Баку
Даты:
с 30 июня
(7 ночей / 8 дней)
|
Примечание: цена на 1 человека в двухместном номере.
|
Sara apartments 3* - 739 евро
Dania apartments 3* - 740 евро
|
Баку-Тиват-Баку
Даты:
с 30 июня
(7 ночей / 8 дней)
|
|
Fineso hotel 4* - 835 евро
Moskva hotel 4* - 1008 евро
|
Баку-Тиват-Баку
Даты:
с 30 июня
(7 ночей / 8 дней)
|
|
Maestral hotel 5* - 1842 евро
Regent hotel 5* - 2106 евро
Для удобства наших читателей приведем следующий пример. Например, допустим, что цены на 2 взрослых в 4-звездочном отеле на 21.07-28.07 следующие:
|
Направление
|
Включено
|
Цена
|
Баку-Тиват-Баку
|
отель+питание (BB-завтрак)
+авиабилет+тансфер+страховка
|
Hotel Magnolia 4*
Standard-2063 евро
Hotel Pine 4*
Dbl Studio-2172 евро
Hotel Helada 4*
Standard-2172 евро
Hotel Astoria Tivat 4*
Standard-2242 евро
Имейте в виду, что пока рейсы только запускаются, цены дешевле, а по мере роста спроса они будут расти.
Отметим, что в Черногорию запущены чартерные рейсы, а рейсы по маршруту Баку-Тиват-Баку будут выполняться каждый четверг с 30 июня по 1 сентября. Одним из основных моментов является то, что для поездки из Баку в Черногорию не требуется виза.
Тем, кто собирается воочию увидеть красоты Черногории и планирует индивидуальные путешествия, предлагаем прочитать статью по этой ссылке.
AviaTravel
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