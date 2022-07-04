Австралия снимает все ограничения на въезд

Путешествующим в Австралию больше не нужно будет заполнять цифровую пассажирскую декларацию (DPD), чтобы подтвердить свой статус вакцинации от COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщатся на сайте австралийского правительства. Новые изменения в Закон о биобезопасности вступают в силу с 6 июля 2022 года.

"Это отличная новость для семей, возвращающихся домой после школьных каникул, которым теперь не нужно использовать DPD", - заявила министр внутренних дел Клэр О'Нил.

Изменения в Законе о биобезопасности также означают, что все обладатели визы могут путешествовать по Австралии.

"Отмена этих требований не только сократит задержки в наших аэропортах, но и побудит больше путешественников посетить страну, а квалифицированных работников рассмотреть ее как место трудоустройства", - указала О'Нил.

Те, кто прибывает в Австралию по морю, также освобождены от заполнения декларации о морском путешествии. Авиакомпании, операторы круизных лайнеров и другие страны могут по-прежнему предъявлять особые требования для путешественников.

Также сообщалось, что Финляндия снимает ограничения на визы для россиян с 1 июля.

Ранее стало известно, что Финляндия откроет для туризма границу с Россией с 30 июня. Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы, уточнили в финском МВД.