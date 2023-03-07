Девятичасовой рейс в Северную Каролину попал в сильную турбулентность во время посадки и был вынужден развернуться. Тряска привела к рвоте и потере сознания пассажиров, передает CBS 17, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Путешественники, находившиеся на борту Southwest, рассказали, что турбулентность была "сумасшедшей" и началась сразу же, когда лайнер стал заходить на посадку. Из-за панической атаки один человек потерял сознание, еще троих стало сильно тошнить. Наблюдавшие за происходящим из окон пассажиры заявили, что "крылья самолета хлопали".

Спустя 15 минут пилот сообщил, что из-за погодных условий рейс перенаправят в город Миртл-Бич в Южной Каролине, где после успешного приземления людям пришлось просидеть еще два часа в самолете. Лишь после этого их впустили в аэропорт, который оказался закрыт.

"Мы не могли никуда поехать, потому что нам не давали наш багаж. Одна группа парней нашла бар, зашла за него и просто начала наливать себе напитки - потому что охраны не было", - рассказал летевший этим рейсом Николас Рид (Nicholas Reed).

Уточняется, что пассажирам не предложили еду и воду, а автоматы в закрытом аэропорту были пусты. Спустя несколько часов прилетел пустой лайнер, который забрал людей в Северную Каролину.