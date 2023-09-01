Десятки туристов были спасены из горящего отеля в Стамбуле

В Стамбуле из-за пожара в отеле 40 постояльцев не смогли выбраться из своих номеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает Sabah.

Инцидент произошел в историческом центре Стамбула около пяти часов утра по местному времени. В одном из отелей вспыхнул электрощиток. Дым от него заволок все здание, поэтому постояльцам было сложно передвигаться по гостинице.

На вызов оперативно прибыли пожарные. Им пришлось эвакуировать туристов через окна и балконы. При этом некоторые путешественники пытались захватить с собой чемоданы.

На данный момент пожар потушен. О пострадавших, в том числе и россиянах, не сообщается. Информации о разрушениях также нет.