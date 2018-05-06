Рассказ астронавта о пришельцах шокировал мир - ФОТО

Новость, о которой сообщили специалисты Института биоакустической биологии, находящегося в городе Олбани, на северо-востоке Соединенных Штатов Америки, поразила многие западные СМИ. В статье, которую самыми первыми опубликовали журналисты британского таблоида под названием "Daily Star", приводятся подробности экспертизы голосов знаменитых американских астронавтов, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype.

Базз Олдрин, Гордон Купер, Эдгар Митчелл и Альфред Уорен, которые побывали на Луне, утверждают, что якобы собственными глазами видели НЛО. При помощи современных компьютерных технологий, находящихся в строжайшем секрете, эксперты провели тест, его результаты позволяют сделать вывод, что астронавты все эти годы говорили правду, и они действительно столкнулись с неопознанным летающим объектом во время своего путешествия на спутник Земли.





Из всех астронавтов до наших дней дожил лишь Базз Олдрин, которому на данный момент исполнилось 88 лет. К сожалению, Купер и Митчелл умерли в 2004 и 2016 году, соответственно, поэтому они не участвовали в эксперименте. Олдрин, звезда американской астронавтики, много раз проходил детектор лжи, результаты которого утверждали, что мужчина не обманывает прессу и ученых, однако, многие так и не могли довериться устаревшей технологии, так как встречалось много случаев, когда детектор лжи удавалось обманывать. Лишь проведенный в биоакустическом институте анализ голосов смог подтвердить достоверность слов.





Астронавт всегда рассказывал о том, что с экипажем, высадившимся на Луну, он видел корабль НЛО в форме буквы "L". Неопознанный объект пролетал настолько близко, что всем удалось хорошо его рассмотреть. Но многие информационные ресурсы все равно ставят под сомнение результаты нового теста и статью, опубликованную в таблоиде, называя эту новость очередной "уткой", обращать на которую не стоит внимания. "Daily Star", решили во что бы то ни было доказать правдивость своей публикации и убедить читателей в своей правоте. Издание опубликовало 9 апреля на своем официальном сайте видео, якобы снятое самим Олдрином во время полета на Луну. На записи отчетливо можно услышать голоса астронавтов, операторов штаба и увидеть сам неопознанный летающий объект, однако рассмотреть в подробностях его не получится. Качество видео оставляет желать лучшего.

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