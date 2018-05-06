Врачи назвали 5 самых опасных для сердца лекарств

Биологи из Тайваня провели исследования пяти наиболее популярных во всем мире обезболивающих. Результаты удивили и напугали самих исследователей: все препараты значительно повышают риск сердечного приступа или инсульта даже у тех, кто никогда не испытывал подобных проблем.

Как передает Day.Az со ссылкой на mir-press.com, в исследовании приняло участие более 56 тысяч людей у которых иногда наблюдалось повышенное давление. Эксперты досконально изучили влияние каждого из "большой" пятерки препаратов - ибупрофена, диклофенака, напроксена, целекоксиба и мефаминовой кислоты. Оказалось, что ибупрофен приводит к 1 сердечному приступу на 305 человек, а целекоксиб вызывает аналогичный исход уже 1 из 105 человек.

Статистика показала, что употребление диклофенака приводит к инсульту или сердечному приступу в 1 случае из 245. Для напроксена показатели оказались чуть выше - серьезные проблемы со здоровьем испытывает 1 человек из 214.

Мефаминовая кислота оказалась самым безопасным (из наиболее распространенных) обезболивающих. Сердечный приступ или инсульт подстерегает "всего лишь" 1 человека из 394.

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