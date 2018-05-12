Как мужчинам прекратить бегать за женщинами - ОТВЕТ ПСИХОЛОГА

Чтобы мужчина перестал бегать за женщиной, ему необходимо стать уверенным в себе. Об этом в Instagram рассказал психолог Михаил Лабковский, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня..

"Она сказала "нет"? Окей, значит, нет. Уверенный в себе мужчина после первого отказа спокойно идет дальше. И еще - он не боится подойти к любой понравившейся девушке и этот отказ услышать. Потому, что его самооценка от женщин вообще не зависит. А в дурацкие игры он играть не будет, он не ее психотерапевт, чтобы комплексы обслуживать", - пишет он.

При этом психолог отмечает, что каждый человек имеет полное право не понравиться.

"Просто так, безотносительно комплексов. Он блондин, а она любит шатенов. Ничего страшного, это никак мужчину не характеризует", - говорит Лабковский.

При этом он отмечает, что женщины и правда любят мужчин, которые уверенные в себе.

"Женщины действительно любят уверенных в себе мужчин. Не в том плане, что его - за дверь, а он лезет в окно. А в том, что уверенный в себе человек ни с кем не сражается в принципе. Ему это вообще не интересно", - подытожил психолог.

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