Максим Галкин сделал шокирующее признание - ВИДЕО

Телеведущий и юморист Максим Галкин заявил, что он является сыном певца Филиппа Киркорова - бывшего мужа своей жены, певицы Аллы Пугачевой. Соответствующее обращение он опубликовал в Instagram после того, как в желтых СМИ стали появляться сообщения о том, что его сын Гарри похож на Киркорова в детстве, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"Последнее время внимательные подписчики, пронырливые пользователи и остроглазые журналисты заметили, что наш сын Гарри стремно похож на поп-короля Филиппа. Настало время приподнять портьеру тайны, сдуть пыль с семейных архивов, проветрить чердак воспоминаний, закрыть это зависшее окно подозрений", - начал свой рассказ Максим Галкин.

По его словам, он-то знает, что Гарри - его собственный сын.

"Но сходство-то на лицо. Но тогда я копну глубже - откопал свои детские фотографии", - произнес Галкин.

По его словам, на этих снимках он поразительно напоминает поп-короля.

"В действительности, я сын Киркорова, а Гарри - его внук", - пошутил юморист.

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