Микки Маус возвращается в Баку - ФОТО - ВИДЕО

24 и 25 марта на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна с аншлагом прошла премьера музыкального интерактивного шоу для всей семьи "Приключения Микки Мауса и его друзей". Организаторы решили вновь 27 мая представить зрителям этот спектакль, кто не смог посетить шоу в дни премьеры, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представление поведает зрителям о триумфе дружбы, мечтах, отваге и верности, друзьях, которым не страшны любые препятствия. В этой волшебной истории каждый найдет то, что его обрадует, научит, рассмешит и удивит. Необычайной красоты действие развернется перед маленькими зрителями, которые станут непосредственными участниками представления, а сам Микки Маус выступит героем совершенно новой истории.

Это грандиозное музыкальное шоу, в котором зрителей ждут потрясающее световое оформление, спецэффекты, оригинальные и яркие танцевальные номера от всех героев представления, множество песен, красочные костюмы и, конечно, счастливый финал!

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iticket.az

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Представляем читателям Trend Life видеоролик с показа.

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