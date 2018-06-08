5 сигналов скорого инфаркта: как тело предупреждает об угрозе смерти

Инфаркт остается основной причиной смерти во всем мире. Ежегодно более 700 000 тысяч человек гибнет только из-за проблем с сердцем. Что хуже всего, большинство из этих смертей можно было бы предотвратить своевременным врачебным вмешательством. Даже более того - обычной профилактикой. Наше тело предупреждает о грядущих проблемах своего главного органа специальными сигналами. К сожалению, редко кто обращает на них внимание.Day.Az со ссылкой на Don't Panic расскажет вам о важнейших симптомах скорого инфаркта, которые начнутся примерно за месяц.

Боль в желудке

Боль в брюшной полости вне зависимости от того, ели вы или нет, может сигнализировать о серьезных проблемах. Тошнота и ощущение вздутия также являются одними из наиболее распространенных симптомов близкого инфаркта. Перед самым сердечным приступом боли в желудке будут носить краткосрочный и повторяющийся характер. Почувствуете что-то в этом роде - вызывайте скорую немедленно.

Одышка

Одышка и сбивчивое дыхание начинаются примерно за 6 месяцев до сердечного приступа. Многие просто не замечают этого предупреждающего признака, списывая одышку на недостаток физических упражнений, или напротив, на переутомленность. Обратите внимание на свое дыхание. Если в течение продолжительного времени вы испытываете одышку, то как минимум на прием к врачу сходить стоит.

Облысение

Странно, но факт: внезапное и резкое облысение действительно является внешним показателем высокого риска сердечных заболеваний. Чаще всего этот признак возникает у людей старше 35 лет. Облысение также связано с повышенным уровнем гормона кортизола, вызванного постоянным стрессом. Как сами понимаете, ничего хорошего от подорванной нервной системы ждать не приходится.



Аритмия и тахикардия

Пожалуй, самый явный признак скорых неприятностей с сердцем. Аритмия (нерегулярное сердцебиение) или тахикардия (увеличение частоты сердечных сокращений) обычно сопровождаются внезапной панической атакой. Если приступ близок, то аритмия продолжается в течение двух-трех минут. Накапливается усталость, кружится голова.

Чрезмерная потливость

Необычно повышенное потоотделение является ранним предупреждением сердечного приступа. Это может произойти в любое время дня и ночи. Кроме того, вы можете почувствовать симптомы, схожие с теми, что бывают при гриппе, вплоть до скачков температуры. Если под утро ваши простыни стали сырыми, хотя вы не простужены, стоит обратиться к врачу.



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