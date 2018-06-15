Назван самый полезный фрукт для печени

Врачи утверждают, что самые полезные фрукты для лечения и поддержания печени - оранжевого и красного цветов, которые богаты каротином и пектином. Растворяясь в воде, пектин принимает гелеобразную форму, связывает вредные вещества (пестициды, радионуклиды, ионы тяжелых металлов) и выводит их из организма, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Но злоупотреблять фруктовой диетой не стоит - фрукты cодержат клетчатку, которая стимулирует активность кишечника, что может вызвать послабление стула. Также диабетикам нельзя употреблять фрукты и ягоды, содержащие глюкозы (сахара), и ограничить количество фруктозы. Важен не только объем, но даже время употребления ягод: до или после еды. Перед тем как сесть на ягодную диету, проконсультируйтесь с врачом - один и тот же фрукт окажет противоположный эффект при различных болезнях печени.

"Среди сезонных фруктов, которые уже появились на прилавке, особенно полезны абрикосы. Плоды богаты каротином, железом, калием и магнием, пектином и незаменимы для вывода из организма токсических продуктов обмена и холестерина, а также рекомендуются при интоксикации тяжелыми металлами. Даже неполный стакан абрикосового смузи содержит суточную потребность в витаминах", - рассказывает сайту Сегодня.Lifestyle кандидат медицинских наук, врач клиники "Регенерация" Анатолий Печенка.

Обращайте внимание на сорт абрикос - при проблемах с печенью лучше выбирать кисло-сладкие сорта. Самыми сладкими считаются абрикосы, которые импортируются из Узбекистана и других стран Центральной Азии.

Но не стоит принимать абрикос при гепатите. Каротин, содержащийся в плодах, у таких больных не усваивается и поэтому принимать чистый витамин А в разы эффективнее.

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