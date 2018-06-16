Астронавты, побывавшие на Луне, раскрыли жуткую правду - ВИДЕО
21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну. Однако уже в семидесятых годах и американская, и советская программы лунных полётов были заморожены. Даже сегодня учёные планируют полёты на Марс, который находится значительно дальше от Земли, а не на Луну. В чём же дело? Об этом рассажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.
После первых полётов на Луну по всему миру люди стали обращать внимание на странности. Астрономы начали наблюдать возле поверхности спутника яркие вспышки, замечать перемещающиеся по самой поверхности тени и даже крупные летающие объекты, якобы взлетающие с Луны. Когда первые люди отправились к Луне, сотрудники центра управления полётами обратили внимание на необычную интонацию астронавтов, экипаж будто что-то недоговаривал в прямом эфире.
Когда к спутнику Земли отправилась вторая экспедиция, то её, как утверждают некоторые исследователи, сопровождали неопознанные летающие объекты, и это наблюдали на Земле. Позднее десятки свидетелей, в том числе астронавты, начали говорить о том, что НАСА замалчивает информацию о полётах на Луну, скрывает снимки и видеокадры. Ну а астронавт миссии "Аполлон-14" Эдгар Митчел, ставший шестым человеком, походившим по Луне, открыто заявляет о существовании инопланетян.
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