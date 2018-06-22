Буйволы отбили у львов своего сородича - ВИДЕО

22 июня 2018 15:09

Путешествующие по заповеднику Ботсваны туристы стали очевидцами разборки между львами и проходящими в непосредственной близости к хищникам буйволами. Львы решили воспользоваться возможностью и напали на одного из парнокопытных, однако были сразу атакованы собратьями жертвы, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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Буйволы отбили у львов своего сородича

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