Как себя усовершенствовать: пять шагов к саморазвитию

Чтобы усовершенствовать себя, важно заниматься саморазвитием. Для этого нужно отказаться от вечных поисков чего-то идеального, а заняться исключительно собой - привести мысли в порядок и направить их в правильное русло.

Day.Az со ссылкой на Сегодня представляет вашему вниманию пять шагов, которые помогут вам в процессе саморазвития:

1. Расставляйте приоритеты

Как бы видеоигры, кино и вечеринки не выбивались в приоритетные задачи, нужно пинками загонять их на уровень обычных желаний. Если они будут стоять во главе, концентрация на важных целях пропадет, а вы так и будете откладывать их выполнение на потом.

Запомните: успех приходит к тем, у кого хобби и развлечения не мешают ни мыслям, ни работе. В то же время ваши желания должны реализовываться в свободное время - вы не сможете долго быть трудягой без заслуженного отдыха.

2. Сравнивайте себя с самим собой

Многие привыкли сравнивать себя с другими, как бизнесмены сравнивают себя с конкурентами, но в психологии это работает наоборот. Чем больше вы будете смотреть на окружающих, тем быстрее устанете от развития и опустите руки. Отмечайте для себя то, насколько вы лучше себя вчерашнего, и сами не заметите, как вырастите в глазах себя и других.

Главное - не доказать кому-то, что вы крутые, а добиться реальными делами своих целей. Не работайте над "витриной", работайте над реальными делами - пусть и не показушно. Счастливое селфи с моря должно быть следствием реально хорошей поездки, а не "чтоб завидовали".

3. Наводите порядок в мыслях и вокруг себя

Забитые полки, доверху заполненный шкаф, много мусора на столе - все это мешает порядку в голове. Проведите уборку, продайте ненужные вам вещи: чем больше порядка в вашем доме, тем больше его внутри вас. В нас заложена ценность уюта, от которого зависит наш психологический климат.

Вы будете более радостны, возвращаясь в чистый и спокойный дом, чем если придете в захламленный бардак, где вы полноценно не отдохнете.

4. Вознаграждайте себя новым

Вы долго работали? Тратили много сил, нервов и здоровья? Выделите себе время и немного денег, сходите на концерт, отправьтесь в небольшое путешествие, купите новую одежду или электронику. Сделайте себе подарок, чтобы не забыть о том, что вы трудитесь не понапрасну, а для ощутимого результата. Если свободных денег пока нет, посмотрите афишу бесплатных развлечений в своем городе или просто сходите в парк покормить уток - развейтесь, а в идеале - оторвитесь. Иначе утонете в рабочей рутине и заработаете болезни на почве стресса.

5. Доверяйте, но проверяйте

Даже самые искренние и добрые люди - психологически такие же существа, как и вы. Любые отношения - это психология: неосознаваемые манипуляции, доминирование, сожаление, поддержка - и так далее. Доверяйте людям, но проверяйте их реальное отношение к вам. Сказанное "Я люблю тебя" может быть следствием реальной заботы, а может фальшиво заменять эту заботу. Подумайте, получаете ли вы от людей столько же, сколько и отдаете - или, может быть, вы играете в чужую игру?

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