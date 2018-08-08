5 самых тайных бункеров CCCP

Подземелья всегда загадочны, будь то пещеры, карстовые разломы, жерла уснувших вулканов - или рукотворные норы под гранитными плитами, базальтовыми скалами и тысячами тонн бетона. Человек селился в пещерах с незапамятных времен, а в атомный век создал себе массу рукотворных подземелий - чтобы не просто жить, а выжить.

Подземные бункеры можно назвать одними из самых уникальных сооружений в мире, передает Day.Az со ссылкой на Rambler . Но построить бункер - полдела: надо сделать это скрытно. Задача очень непростая, учитывая масштабы и инженерную сложность. Построив его, секрет надо сохранить. Далеко не все бункеры известны - некоторые полностью заброшены и скрыты от глаз самой природой, а другие действуют и хранятся в еще большей тайне.

Бункер в Самаре

Бункер Сталина на Волге считается самым глубоким сооружением времен Второй мировой войны. Куйбышев, как тогда называлась Самара, был запасной столицей на случай захвата Москвы - туда эвакуировали советское правительство, партийный аппарат и иностранные миссии. Сам Сталин на всем протяжении войны оставался в Москве - там у него тоже было предостаточно бункеров. Самарский объект построен под гранитной плитой и представляет собой уменьшенную копию московской станции метро "Аэропорт". Он залегает на глубине 37 метров (глубина берлинского бункера Гитлера составляла 16 метров, а военный кабинет Уинстона Черчилля в Лондоне располагался, по сути, в подвале административного здания). Сталинский бункер не только надежно защищен, но и очень комфортен: главный кабинет и комната отдыха генералиссимуса почти такие же, как в Кремле.

Бункер-42

На Таганке стоит неприметный двухэтажный особняк. На первом этаже нет окон - дом построен для того, чтобы скрыть бетонный купол толщиной шесть метров, закрывающий шахту, уходящую вглубь на 60 метров. Там, на уровне кольцевой линии метро, находятся четыре тоннеля, соединенные переходами. Это запасной командный пункт Дальней авиации.

Сейчас здесь музей холодной войны. Попасть в него можно, спустившись по лестнице из 310 ступеней с обратным отсчетом этажей, любуясь обшитыми стальными пластинами коридорами с массивными герметичными дверями. В конце увлекательной экскурсии гаснет свет, появляется дым, включается красное аварийное освещение, и по внутренней связи объявляют, что по столице нанесен ядерный удар.

Подземный город Ямантау

Гора Ямантау, о которой в последнее время ходит масса фантастических слухов, - самая высокая на Южном Урале; впрочем, уральский хребет сам по себе очень низкий. На Западе полагают, что превращение горы в гигантский подземный муравейник началось в период позднего застоя. Российские военные никак это не комментируют. К Ямантау подведена железная дорога, вершина горы тщательно охраняется. Основное назначение объекта - то ли секретный военный завод, то ли запасная резиденция президента и правительства, а возможно, склад боеприпасов. Как бы то ни было, ввиду удаленности от границ гора обеспечивает дополнительную безопасность.

Хранилище боеголовок

Под землей можно не только прятаться в случае больших неприятностей, но и хранить массу полезных вещей. Например, в разгар холодной войны Советский Союз в нарушение всех международных договоров, запрещавших размещение ядерного оружия за его пределами, создал в очень живописном уголке Чехословакии одно из хранилищ боеголовок. Это давало огромное преимущество в случае войны на европейском театре действий, но если бы тайна стала явью, и без того небезупречной репутации СССР был бы нанесен сокрушительный удар. В арсенал не допускались даже чехословацкие военные. Советским военачальникам повезло: объект был рассекречен только в девяностые годы.

Укрытие подлодок

Под землей можно хранить даже то, что плавает. Одно из самых грандиозных сооружений времен холодной войны - укрытие подводных лодок в Балаклаве. Гора Таврос, в недрах которой оно расположено, состоит из очень прочного мраморовидного известняка, а толщина породы под тоннелями и каналами - более 100 метров. Объект имеет первую категорию противоатомной устойчивости - ему не страшно прямое попадание бомбы мощностью 100 килотонн.