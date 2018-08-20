Дайвер сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной - ВИДЕО

Уральский дайвер решился на необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной, когда она абсолютно ничего не подозревала, он сделал это под водой на глубине двух метров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Кадры из Нижнего Тагила, карьер Лазурный, опубликованы в соцсетях.

Денис Титов все продумал заранее, написал на планшете: "Любимая, ты станешь моей женой?" - взял кольцо и погрузился с девушкой под воду.

Девушка ответила согласием.

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