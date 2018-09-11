В Баку парень сделал оригинальное предложение руки и сердца - ВИДЕО

10 сентября жители одного из пятиэтажных зданий в Баку стали свидетелями необычного происшествия, передает Day.Az.

Житель Баку Ибрагим Микайылов сделал предложение "руки и сердца" своей возлюбленной, передав ей букет и кольцо через окно квартиры.

"И что здесь необычного?" - спросите вы. Необычным здесь является то, что квартира находится на четвертом этаже.

Ибрагим поднялся к окну девушки на автокране грузового автомобиля марки ЗиЛ.

Следует отметить, что его предложение было принято, после чего радостный парень перелез через окно к своей невесте.

Видео данного события, вероятнее всего, снимали друзья парня, которые подбадривали его различными шутками.

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