В Баку парень сделал оригинальное предложение руки и сердца - ВИДЕО
10 сентября жители одного из пятиэтажных зданий в Баку стали свидетелями необычного происшествия, передает Day.Az.
Житель Баку Ибрагим Микайылов сделал предложение "руки и сердца" своей возлюбленной, передав ей букет и кольцо через окно квартиры.
"И что здесь необычного?" - спросите вы. Необычным здесь является то, что квартира находится на четвертом этаже.
Ибрагим поднялся к окну девушки на автокране грузового автомобиля марки ЗиЛ.
Следует отметить, что его предложение было принято, после чего радостный парень перелез через окно к своей невесте.
Видео данного события, вероятнее всего, снимали друзья парня, которые подбадривали его различными шутками.
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