Фокусники жестоко поиздевались над детьми и довели их до истерики - ВИДЕО

В сети набирает популярность флешмоб под названием #MagicForHumansChallenge, в котором взрослые проворачивают с детьми фокус, заставляющий последних поверить в магию, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Суть пранка заключается в следующем: фокусник усаживает ребенка на стул и на несколько секунд накрывает покрывалом. Затем "волшебник" сдергивает его с жертвы, а присутствующие в помещении зрители делают вид, что ребенок после этого маневра становится невидимым.

Судя по опубликованным видеозаписям, дети действительно верят, что исчезли после нехитрого ритуала. Некоторые из них начинают кричать, чтобы на них посмотрели, однако зрители подыгрывают фокуснику и делают вид, что вообще не замечают ребенка в комнате. После этого многие жертвы "чародея" начинают впадать в истерику, заливаясь слезами.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

