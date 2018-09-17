Сеть позабавило видео с разоблачением невероятных, на первый взгляд, фокусов - ВИДЕО

В социальных сетях набирает популярность ролик с разоблачением, казалось бы, фантастических фокусов. На кадрах видно, как иллюзионист демонстрирует зрителям летающие предметы, умудряется запихнуть в бутылку мобильный телефон, невероятным образом забрасывает ноги за голову, но, находящийся рядом приятель, тут же раскрывает все секреты. "Вот уж точно. Как говорится, не верь глазам своим. Особенно перед выборами", - комментирует видео один из украинских пользователей соцсетей. Как ранее сообщали "ФАКТЫ", участник шоу талантов в США поразил всех потрясающими фокусами. Молодой иллюзионист Шин Лим удивил зрителей и членов жюри невероятным исчезновением игральных карт, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

