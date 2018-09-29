Необычное предложение руки и сердца в Ganjlik Mall - ВИДЕО

В социальных сетях распространилось интересное видео.



Как сообщает BAKU.WS, видео снято в торговом центре "Ganjlik Mall". На кадрах парень делает предложение девушке, передает Day.Az.



Ролик бьет рекорды по просмотрам и стал объектом широких обсуждений.

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