Необычное предложение руки и сердца в Ganjlik Mall - ВИДЕО
29 сентября 2018 10:06 557
В социальных сетях распространилось интересное видео.
Как сообщает BAKU.WS, видео снято в торговом центре "Ganjlik Mall". На кадрах парень делает предложение девушке, передает Day.Az.
Ролик бьет рекорды по просмотрам и стал объектом широких обсуждений.
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