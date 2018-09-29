Необычное предложение руки и сердца в Ganjlik Mall - ВИДЕО

29 сентября 2018 10:06

В социальных сетях распространилось интересное видео.

Как сообщает BAKU.WS, видео снято в торговом центре "Ganjlik Mall". На кадрах парень делает предложение девушке, передает Day.Az.

Ролик бьет рекорды по просмотрам и стал объектом широких обсуждений.

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Нажмите на видео для просмотра:
Необычное предложение руки и сердца в Ganjlik Mall

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