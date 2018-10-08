Парень разыграл собственную смерть перед девушкой ради эффектного предложения - ВИДЕО

8 октября 2018 16:04

На Филиппинах военнослужащий инсценировал собственную гибель, чтобы сделать предложение девушке. Видео, снятое его знакомым, опубликовал сайт Newsflare.

Мужчина договорился с дорожной полицией и лег на проезжую часть возле своего мотоцикла. Полицейский привез его невесту на "место происшествия" и сказал приготовиться к худшему. Девушка в слезах побежала к возлюбленному, думая, что тот попал в аварию, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Когда она оказалась рядом, мужчина "ожил", преподнес красную коробочку с обручальным кольцом и предложил выйти за него замуж. Девушка согласилась.

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Парень разыграл собственную смерть перед девушкой ради эффектного предложения

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