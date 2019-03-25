Необитаемый остров - мечта любого офисного сотрудника, особенно в разгар тяжелого трудового дня. Но если вы оказались там не по-своему желанию, а после, например, крушения, не тратьте драгоценное время на прогулки и красочные селфи, а постарайтесь позаботиться о собственной безопасности.

Эд Халилов, спасатель МЧС, эксперт по выживанию, организатор экстремальных туров "Наука побеждать" и "Остров", дает профессиональные советы по самосохранению на необитаемом острове. Day.Az со ссылкой на sncmedia.ru представляет данные полезные советы.

Совет 1. Только вместе

Если произошла авиакатастрофа или кораблекрушение, нужно собрать всех выживших в одну команду. Сообща легче оказать помощь пострадавшим, обеспечить собственную безопасность и организовать действия по своему спасению.

Совет 2. Ресурсы

Все полезное, что находилось на корабле или самолете, нужно собрать. Вода, запас еды, медикаменты, одежда, топливо, одеяла - чем больше ресурсов вы сможете найти, тем легче вам будет выжить. Особенно важно обнаружить исправные средства связи, которые помогут вам сообщить о крушении и вызвать помощь.

Совет 3. Разведка острова

Вы должны как можно быстрее узнать обо всех существующих на острове опасностях: есть ли на нем хищники, племена аборигенов или действующие вулканы. А еще разведка позволит обнаружить полезные ресурсы и выбрать наиболее удобное место для лагеря.

Совет 4. Ищите воду

Морская вода непригодна для питья, поэтому необходимо найти родник или колодец. Почти на всех тропических (например, Мальдивских) островах есть кокосовые пальмы, и это значит, что вы спасены, потому что кокосовое молоко прекрасно утоляет жажду. В крайнем случае, можно собирать дождевую воду или очищать морскую при помощи солнечных дистилляторов.

Совет 5. Пища

Если вам удалось найти кокосы, вы в крупном выигрыше, ведь кроме питья они дают и сытную мякоть, поэтому голод вам не грозит. Еще есть бананы и другие плоды, ими можно питаться долгое время. В океане много рыбы, а на берегу водятся крабы, из которых можно сварить суп. Ставьте ловушки, организуйте рыбалку, собирайте фрукты - это позволит обеспечить всех выживших достаточным количеством еды.

Совет 6. Все в укрытие

Нужно организовать лагерь и соорудить укрытия, в первую очередь, от солнца. В тропических широтах солнечные лучи опасны, поэтому необходимо либо укрыться в глубине острова, либо построить шалаш. Также важно иметь защиту от сильного дождя и ветра. В местах с мощной растительностью это не проблема - крупные листья станут идеальным строительным материалом. Если вы понимаете, что пребывание на острове затянется надолго, имеет смысл соорудить небольшой домик.

Совет 7. Добудьте огонь

Огонь нужен, чтобы готовить пищу, кипятить воду, сушить одежду, греться и отпугивать диких животных. Хорошо, если есть спички и зажигалка, но в экстренных случаях огонь можно добыть при помощи лупы или батареек и аккумуляторов.

Совет 8. Вооружайтесь

Каждому члену группы необходимо орудие для охоты и обороны. Достаточно сделать копья и дубины или найти подходящие камни.

Совет 9. Делайте запасы

Запасать нужно буквально все: воду, пищу, дрова, строительные материалы. Неизвестно, как скоро вас найдут и спасут, а стихия, дикие животные или аборигены могут в любой момент отрезать вам доступ к источникам пищи и воды. Поэтому должен быть резерв, который поможет продержаться несколько дней.

Совет 10. Подайте сигнал SOS

Для кораблей и авиаций сигнал SOS делается при помощи трех костров, которые располагают треугольником на расстоянии 30-50 м друг от друга. Это международный сигнал, и его "прочитает" любой пилот или моряк. Важно уметь быстро заставить костер дымить, чтобы его заметили и с океана, и с воздуха - для этого нужно бросить в огонь зеленую листву. На пляже для самолета можно при помощи листвы, бревен, яркой одежды выложить три буквы SOS, чтобы их было видно с высоты.

По возможности, постарайтесь сделать плот - он позволит отплывать от берега для более успешной рыбалки, заплывать на соседние острова и даже добраться до населенных мест.

Разумеется, для этого лучше иметь лодку, но и плот может существенно помочь.

Если на острове достаточно ресурсов, а вы правильно подаете сигнал SOS, ваши шансы на выживание очень высоки. Экономьте питание и воду, поддерживайте друг в друге присутствие духа и никогда не теряйте надежды на спасение!

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