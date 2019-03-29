Когда ядерная война на Земле окажется неизбежна? Этот вопрос с самого момента изобретения атомной бомбы волнует все человечество: людей, выходивших на митинги против бомбардировок Хиросимы и Нагасаки; писателей, которые фантазируют о колонизации Марса, куда не долетят ракеты со смертоносным зарядом; экспертов, которые всерьез стараются предсказать наступление "дня Х". Более 70 лет свой ответ на него дают и создатели Часов Судного дня.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

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Проект был начат в 1947 году журналом Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков". Идея авторов Часов Судного дня проста. За точку отсчета была взята полночь, символизирующая наступление ядерного катаклизма. Оставшееся до этого момента время показывает, насколько напряженная ситуация складывается в мире - чем ближе стрелка к 12, тем хуже.

Решение об изменениях на Часах ежегодно в ноябре принимает совет директоров журнала вместе с приглашенными экспертами. При этом вердикт, как правило, сильно зависит от знаний собравшихся: никакой конкретной формулы для вычисления времени не существует, так что ученые просто обсуждают мировые проблемы и на основе всей дискуссии делают свой прогноз. Хотя они стараются учитывать не только ядерные угрозы, но и, например, климатические изменения, рост националистических настроений, опасности вроде кибервойн и биотерроризма и многое другое.

Подобные оценки часто оказываются субъективными. Вот только создатели Часов Судного дня никогда считали их идеальным предсказателем ядерной войны. Скорее, авторы видят в них некий символ, призванный информировать мировое сообщество об угрозах.

Минус на минус

Всего стрелки Часов, изначально установленные на отметке 23:53, передвигались 24 раза. В последний - в январе 2018 года, на 30 секунд. С тех они замерли на 23:58 - рекордно опасном времени. Столько же было лишь в 1953 году, когда СССР и США с разницей всего в девять месяцев испытали свои термоядерные бомбы.

Меньше всего Часы показывали в 1991 году. Тогда вероятность ядерной полуночи на целых 17 минут - до 23:43 - отодвинуло подписание договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Но с тех пор стрелки постепенно приближаются к полуночи.

Сначала, в 1995 году, их передвинули на три минуты из-за "утечки" ядерных технологий из бывшего СССР. В 1998 году сразу на пять минут полночь приблизило испытание ядерного оружия Индией и Пакистаном. На две минуты ближе вероятность катастрофы в 2002 и в 2007 годах сделали отказ США от договора об ограничении ПРО, растущая конфронтация между Москвой и Вашингтоном, развитие ядерных программ Ирана и Северной Кореи. Три минуты у человечества "украл" недостаточный прогресс в ядерном разоружении.

Что будущее нам готовит

В 2017 и 2018 годах создатели Часов Судного дня, вопреки устоявшейся традиции, приблизили стрелки к полуночи не на минуты, а на 30 секунд. По словам члена совета директоров "Бюллетеня" Лоуренса Краусса, это было сделано, чтобы не искажать восприятие перемен.

Проблемы, на которые было обращено внимание, не менее серьезные. В первом случае сдвинуть стрелки экспертов заставили заявления президента США Дональда Трампа о планах нарастить американский ядерный арсенал, во втором - испытания новых ракет в КНДР. И несмотря на то, что опасность этих угроз затем стала чуть меньше, в 2019 году эксперты все же решили не менять время.

Однако вполне возможно, что изменения произойдут уже в 2020 году. В отчете за 2018 год эксперты обратили внимание на то, что, чтобы избежать мировой катастрофы, Соединенным Штатам пора перестать идти на открытую конфронтацию со своими оппонентами и снизить интерес к делам ближневосточных стран, Москве и Вашингтону - остановить политическое противоборство, Китаю - надавить на Северную Корею для снятия напряжения.

Пока что ни одна из этих рекомендаций так и не была выполнена. Более того, первые месяцы 2019 года не добавляют оптимизма: США и Россия объявили о приостановке Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а диалог по корейской проблеме опять, кажется, зашел в тупик. Так что в ноябре создателей Часов Судного дня ждет не самый легкий выбор.