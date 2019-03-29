Жительница Казахстана встала на одно колено и попросила руки своего молодого человека, передает ИА "NewTimes.kz".

Видео с нестандартным признанием в любви опубликовано в Instagram.

На кадрах девушка вручает букет молодому человеку со словами: "Ты возьми - я тебя не позорю". Парень пребывает в растерянности, но позволяет ей надеть кольцо ему на безымянный палец, передает Day.Az .

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